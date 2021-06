MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dalla prima esperienza al Palermo nel 2002 all’ultima in rosanero iniziata nel 2019. Mario Alberto Santana e il gol, un capitolo che in Sicilia ha regalato soddisfazioni. Sono undici le reti totali realizzate in 143 presenze palermitane dall’argentino.

Da considerare che Santana non è un goleador e che il suo contributo da esterno offensivo è stato utile anche per fornire assist ai compagni. In ogni caso, le sue reti sono di assoluto valore. Ecco alcuni dei suoi migliori gol (purtroppo una parte di questi è quasi introvabile).

Palermo – Udinese 1 – 5 (2004/2005)

L’argentino segna un gran gol con un destro preciso da posizione defilata. Nulla può De Sanctis nonostante il tuffo (gol al minuto 3.42)

Palermo – Lecce 3 – 2 (2004/2005)

Doppietta contro i pugliesi per Santana. Il primo è una perla: un tiro a giro da fuori area dove il portiere non può arrivare. Il secondo è un “simil tap in” dopo il passaggio di Luca Toni.

Palermo – Marina di Ragusa 3 – 1 (2019/2020)

Prima segna Ricciardo poi pareggia Mistretta. Santana realizzerà invece il gol del nuovo vantaggio dopo un inserimento in area tra i difensori. Scatto e tiro. Concluderà la rimonta Kraja (gol di Santana al minuto 2.58).

Palermo – Licata 2 – 1 (2019/2020)

Lancio di Lancini dalla difesa. Il fantasista argentino stoppa di petto e con un pallonetto supera il portiere. Sarà la rete del definitivo 2 – 1 (minuto 2.30).

Biancavilla – Palermo 1 – 2 (2019/2020)

Ancora Santana decisivo per il risultato finale. Questa volta a Biancavilla. Un disimpegno errato permette al capitano del Palermo di infilarsi a rete e segnare il definitivo gol del vantaggio (minuto 1.50).

Catania – Palermo 0 – 1 (2020/2021)

Una rete che arriva poco dopo l’ingresso in campo di Santana e che decide uno degli incontri più importanti per i tifosi: quello contro il Catania. Un gesto tecnico assoluto con l’argentino che stoppa la palla di petto e la mette al volo all’incrocio dei pali.

Bari – Palermo 2 – 2 (2020/2021)

Santana entra al 48esimo minuto e dopo 7′ è già in gol. Posizione defilata a sinistra: dopo un’assalto rosanero, l’argentino carica un destro da fuori area che nessuno si aspetta. Estremo difensore battuto

