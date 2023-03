Palermo, si ferma Broh: in dubbio la presenza a Cittadella

Si ferma Jeremie Broh: il calciatore del Palermo, che aveva lasciato prima l’allenamento di mercoledì a scopo precauzionale, è stato sottoposto a ulteriori controlli all’ospedale Policlinico di Palermo: la radiografia ha escluso lesioni alle ossa.

Broh ha dunque lavorato a parte con i fisioterapisti: la sua partenza per Cittadella è più che in dubbio dato che il club rosanero partirà per il Veneto nella giornata di domani, venerdì 10 marzo.

Il Palermo ha anche reso che Marconi ha terminato anzitempo l’ultima seduta di allenamento dei rosanero, in via precauzionale. Non in dubbio per la trasferta di Cittadella.

