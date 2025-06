Palermo, si rinforza il centrocampo: in arrivo Palumbo dal Modena. Possibile scambio con Saric ​​

Il Palermo si muove con decisione sul mercato per rinforzare la linea mediana in vista della prossima stagione. Il club rosanero è infatti vicino alla chiusura dell’operazione che porterà in Sicilia Antonio Palumbo, centrocampista classe 1996 attualmente in forza al Modena. Si tratta di un profilo esperto per la categoria, capace di unire qualità tecniche e dinamismo, e reduce da un’ottima stagione con i gialloblù emiliani: 9 gol e 10 assist in 35 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Numeri importanti per un centrocampista che sa inserirsi con i tempi giusti, ma che garantisce anche un buon lavoro in fase di costruzione e una certa duttilità tattica. Nell’ambito di questa operazione, potrebbe prendere corpo uno scambio con Dario Šarić, centrocampista bosniaco classe 1997 di proprietà del Palermo ma reduce da una stagione positiva in prestito al Cesena.

Il giocatore, che aveva lasciato il club rosanero alla ricerca di maggiore continuità, è rientrato alla base ma non sembra rientrare nei piani tecnici del nuovo corso, e il Modena lo considera un possibile rinforzo di qualità ed esperienza per la propria mediana. I due club starebbero definendo i dettagli economici dell’intesa. Lo riporta Gianluca Di Marzio