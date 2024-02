Palermo – Ternana, il dato degli spettatori al “Barbera”

Sono 27.404 i titoli emessi per Palermo – Ternana. Non è il record stagionale ma si tratta di numeri importantissimi considerando che si tratta di una gara giocata di martedì sera e non esattamente ‘di cartello’.

Ai 12.603 abbonati si aggiungono i 14.801 biglietti venduti. Il record stagionale al “Barbera” si è registrato col Como: 31.211 titoli emessi tra abbonamenti (12.603) e biglietti venduti (18.608).

Il record negativo rimane quello contro il Pisa, quando i titoli emessi erano stati 16.279, di cui 12.603 abbonati e 3.676 biglietti venduti.

