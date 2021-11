MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Di rientro da Catanzaro, il Palermo è pronto già a ripartire: questa volta verso la Puglia, direzione Andria. In viaggio, ci sarà di nuovo Ivan Marconi, che non c’era nel match degli ottavi di Coppa e che era stato convocato, l’ultima volta, per la sfida con l’Avellino (anche se in settimana non aveva svolto gli allenamenti).

Il difensore rosanero si avvicina al rientro in campo, dunque, dopo qualche giornata di stop: l’ultima presenza risale al 10 ottobre, col Foggia. Come riporta il Giornale di Sicilia, Marconi ha ripreso il posto da ‘titolare’ anche durante le sessioni di allenamento, al Cus, a cui hanno partecipato i più freschi dopo la partita col Catanzaro.

Per Filippi sarà un doppio rientro: torna anche Marco Perrotta, che ha scontato due giornate di squalifica per il fallo ‘folle’ contro la Virtus Francavilla. Il tecnico rosanero può tornare così alla difesa a tre in campionato (in Coppa aveva già schierato il solito 3-4-1-2). Marconi tornerebbe a giocare al centro, se in condizioni di giocare fra gli undici di partenza, mentre Perrotta verrebbe confermato a sinistra.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DA CURIALE A PLESCIA: GLI EX SI SCATENANO CON I ROSA