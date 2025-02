Palermo, tre anni di “black-out”: dai playoff persi col Brescia alla follia di La Spezia

Allo stadio “Picco” di La Spezia è andato in scena l’ennesimo black-out della stagione (e non solo) del Palermo: con i due gol subiti nei minuti di recupero gli uomini di Dionisi hanno perso due punti che sarebbero stati oro per classifica ed entusiasmo che, alimentato da un mercato spumeggiante, sembra già essersi affievolito per l’ennesima volta. Un pareggio, che alla vigilia sarebbe stato anche accolto con positività, per il modo in cui è maturato sa proprio di sconfitta.

Palermo sullo 0 – 2, non è la prima rimonta in stagione

Il Palermo ha perso già sei punti da situazione di vantaggio: se è vero che i rosa non hanno mai perso una volta segnato il primo gol della partita, è anche vero che già per tre volte gli uomini di Dionisi hanno pareggiato una partita che sembrava vinta. Viene subito in mente la partita di Modena, dove il Palermo ha chiuso il primo tempo con il risultato di 0 – 2, per poi sgretolarsi nel secondo tempo e subire due reti per il 2 – 2 finale. Anche a Frosinone (ai tempi ultimo in classifica) il Palermo aveva iniziato la partita al meglio segnando al 2′ con Insigne. Un vantaggio durato pochissimo dato che il gol dell’1 – 1 è arrivato al 16′ della prima metà di gara.

Il Palermo, tra l’altro, si ripropone distratto nei minuti finali: i rosanero hanno perso altri 3 punti in altre tre partite per gol subiti dal 90′ in poi. Già dalla prima partita, che vista a posteriori sembra dare la giusta fotografia della stagione, gli uomini di Dionisi hanno perso per 1 – 0 a Brescia, gol al 90′ di Adorni. Poi c’è la bestia nera Cittadella, che è passato dal fare 2 punti a farne 6 contro i rosa grazie ai minuti di recupero. Al “Barbera” ci ha pensato il “solito” Pandolfi, mentre in Veneto a fare gol è stato l’ex Masciangelo.





Da Corini a Dionisi: la rimonta è un problema cronico

I tifosi rosanero non si stupiscono più davanti una rimonta subita da doppio vantaggio: già al primo di questi tre anni di Serie B il Palermo ha sperperato un doppio vantaggio per due volte, entrambe al “Barbera”. Il primo contro il Pisa, il 15 ottobre 2022, i rosa erano in vantaggio per 3 – 1 fino al 65′ ma la partita finì 3 – 3. L’altra la ricordano tutti, è la famigerata ultima giornata con il Brescia che costò l’accesso ai playoff, gli uomini dell’allora tecnico Corini erano sopra di due gol a fine primo tempo, ma al 10′ della ripresa erano già sul 2 – 2.

La stagione 2023/24 è invece quella più clamorosa. il Palermo l’anno scorso ha perso 21 punti da situazioni di vantaggio tra pareggi e sconfitte. Le più clamorose, anche quelle, le ricordano tutti: ci sono i 3 – 3 di Parma e Como, la sconfitta di Pisa per 4 – 2 che costò la panchina a Corini, ma soprattutto il 2 – 2 di Cremona che ha cambiato con tutta probabilità la storia recente del Palermo.

Quel che preoccupa è che le rimonte appaiono simili, nonostante gli interpreti (allenatori e giocatori) siano completamente diversi: in molti hanno paragonato il pari di Parma della passata stagione con quello appena maturato a La Spezia. Prima c’era Corini, adesso Dionisi, in campo tra i titolari gli unici ad aver giocato entrambe le partite sono Brunori, Lund e Segre (in campo c’era anche Chichizola nel Parma, oggi allo Spezia). In entrambe le occasioni il Palermo aveva dato il colpo del ko nei minuti finali, a Parma con Segre, a La Spezia con Brunori. Poi i due inspiegabili gol subiti nel recupero.