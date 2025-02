Cesena, gol vittoria per Saric: “Non sognavo niente di meglio”

“Onestamente non sognavo niente di meglio di quello che ho vissuto”. Sono le parole di Dario Saric, centrocampista del Cesena in prestito dal Palermo, autore del gol vittoria degli emiliani nel derby contro la Reggina. Si tratta del primo gol in Serie B per Saric dopo tanto tempo, dato che col Palermo non si è mai sbloccato in due stagioni.

“Si trattava di una partita importante, di un derby delicato anche per la posizione in classifica e quelli che sono arrivati sono tre punti pesantissimi – ha aggiunto Saric -. Penso che non ci sia niente di meglio ed è un qualcosa che mi dà morale e carica per le prossime partite.”

Saric è stato accolto da Mignani: ““Conoscevo già il mister e aver fatto una settimana piena mi ha aiutato e, soprattutto, mi hanno aiutato tanto i miei compagni ad inserirmi. È veramente un gruppo di bravi ragazzi e bravi giocatori, che cercano sempre di dare una mano e, quando la squadra ti aiuta, diventa tutto più facile.”