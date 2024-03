Palermo, una gara da non sbagliare per sperare ancora nel secondo posto

Una partita da non sbagliare per rimanere attaccati al ‘treno’ del secondo posto. Il Palermo di Eugenio Corini gioca al “Rigamonti” di Brescia per sfidare le “Rondinelle” di Rolando Maran, il tecnico che non troppo tempo fa ha scritto una pagina storica a Catania.

I biancazzurri stanno vivendo un campionato altalenante, non vincono da ben cinque turni e hanno rallentato la propria corsa dopo un ottimo inizio di campionato. L’avvento di Maran ha portato ‘aria fresca’, ma nell’ultimo periodo c’è stato qualche risultato non proprio soddisfacente. Nonostante ciò, il Brescia può comunque vantare un preziosissimo nono posto in classifica: tanto quanto basta per giocarsi fino all’ultima giornata l’accesso ai playoff, distante appena un punto.

Maran vuole tornare al successo già contro il Palermo. Per farlo, l’ex allenatore catanese dovrebbe confermare il 4-3-2-1 (QUI le probabili formazioni) con la coppia Galazzi – Bianchi, pronta a supportare l’unica punta, Gabriele Moncini, capocannoniere della squadra con sei reti in stagione (a pari merito con Borrelli).

Le “Rondinelle” non hanno quasi mai brillato tra le mura amiche, avendo collezionato meno punti rispetto a quelli conquistati lontano dal “Rigamonti”. Di questo deve approfittare il Palermo che, dal canto suo, vuole riconquistare il successo su questo campo dopo 20 anni di digiuno: ultima vittoria esterna nel 2004 con reti di Lamberto Zauli e Franco Brienza.

