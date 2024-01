Palermo, una giornata di squalifica per Stulac: la decisione del Giudice Sportivo

È stata ufficializzata la squalifica di Leo Stulac dopo l’espulsione rimediata a Cittadella. Il Giudice Sportivo della Serie B ha deciso di fermare il centrocampista del Palermo per una giornata; lo sloveno salta quindi la sfida contro il Modena, in programma sabato al “Renzo Barbera”.

Stulac, che a Cittadella è stato espulso per doppia ammonizione, è stato squalificato per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario“. Contro il Modena, quindi, il Palermo dovrà fare a meno di due giocatori per squalifica: oltre a Stulac mancherà anche Marconi, che deve scontare l’ultima giornata.

QUI LA NOTA INTEGRALE DEL GIUDICE SPORTIVO

