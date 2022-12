MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

I calciatori del Palermo si godono le vacanze prima del ritiro di Roma. Come riportato da Il Giornale di Sicilia, i giocatori hanno scelto diversi modi di passare i loro giorni liberi, tra chi è tornato a casa e chi ha scelto dei viaggi internazionali.

Brunori, per esempio, è tornato ad Assisi, dove ha ritirato il premio come sportivo dell’anno e sta svolgendo degli allenamenti personalizzati. Stessa scelte per Francesco Di Mariano e Andrea Accardi.

Mateju ha invece pubblicato delle foto da Praga, Valente da Parigi, mentre Segre ed Elia hanno scelto l’oltreoceano con Capo Verde e gli Stati Uniti.

