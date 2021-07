MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo vicino a Matteo Brunori. Secondo quanto riportato dalla redazione di alfredopedulla.com, i rosanero sarebbero ai dettagli per l’approdo del calciatore della Juventus in Sicilia.

L’attaccante classe 1994 ha giocato in prestito all’Entella nella stagione scorsa, segnando 3 gol in Serie B. Nella stagione pretendente ha vinto la Coppa Italia Serie C con la Juventus U23, segnando in finale contro la Ternana.

