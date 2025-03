Palermo Women, 0-3 al Nitor e quinta vittoria consecutiva

Vince ancora il Palermo Women. Nella 21esima giornata del campionato di Serie C Femminile, le ragazze guidate da Rosalia Pipitone passano per 0 – 3 sul campo del Nitor Brindisi e bissano la quinta vittoria consecutiva che porta le ragazze rosanero a quota 33 punti in classifica

Gara dominata dal Palermo che chiude la prima frazione in vantaggio di due reti: a segno Chirillo al 38′ e Gippetto al 42′. Nel secondo tempo le rosanero riescono a trovare la rete che chiude definitivamente il match, messa a segno da Tarantino (66′ s.t.)

Nel prossimo turno, il Palermo Women se la vedrà contro il Grifone Gialloverde. La gara, in programma domenica 16 marzo alle ore 14,30, sarà valevole per la 22esima giornata di campionato.





