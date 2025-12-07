Palumbo: "Ci godiamo questa vittoria fino a mezzanotte e da domani testa alla Samp" ​​

“Siamo molto contenti, sapevamo che sdarebbe stata difficile. Abbiamo creato tanto e ci prendiamo questa vittoria“. Lo ha detto Antonio Palumbo, intervenuto dopo la vittoria contro l’Empoli.

“Sulle giocate lavoriamo tanto e poi le ritroviamo in campo – dice il centrocampista del Palermo -. Ringraziamo i tifosi perché sia in casa che fuori si fanno sempre sentire ed è un piacere”

Poi, il prossimo incontro. “La Sampdoria? Ci godiamo questa vittoria fino a mezzanotte e da domani testa alla prossima“, conclude.







