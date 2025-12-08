Palermo, "l'angelo vendicatore" ci regala una gioia immensa. Le pagelle ironiche di A&F ​​

La partita è importante. Il momento delicato. E così il Megadirettore ha deciso di spedirci in trasferta per seguire il match direttamente dal settore ospiti del Castellani! Come sempre i soldi li tiene per sé e così ci tocca una di quelle trasferte comode come un paio di slip rossi natalizi di due misure inferiori, comprati all’ultimo minuto per la festa di Capodanno.

Sveglia da turno di lavoro usurante presso partecipata comunale senza raccomandazione, aereo pieno di passeggeri che non sono neanche riusciti nella prima evacuazione, mezzi di fortuna per raggiungere lo stadio, pernottamento in albergo due stelle vicino alla stazione con rischio sottrazione organi da parte di banda internazionale di trafficanti. Il tutto senza neanche rimborso spese, a carico nostro e senza lamentele. Ma si sa, il Palermo è il nostro grande amore, il Direttore il nostro faro illuminante e la vita troppo breve per passarla nel comfort eccessivo.

L’arrivo nel settore ospiti è come sempre commovente. Ci sono gli emigranti, i forzati delle trasferte, gli scappati di casa che pur di abbandonare il focolare domestico si inventano di tutto e il solito Pietro Adragna che non si capisce mai se fa i tik tok di calcio o quelli sui consigli per affettare il mellone in maniera tiski toski per fare figura con gli ospiti.







Pippo conferma la formazione titolare della scorsa settimana con Le Douaron che gioca al posto di Vasic. Se cercate una cronaca puntuale in questa rubrica levateci mano: il Direttore ha risparmiato finanche sugli accrediti e abbiamo trovato posto solo sulla sommità del settore ospiti, oscurati da bandiere e striscioni e di fatto non capiamo neanche chi stia giocando.

Non ci chiedete come, ma il Palermo segna! Palumbo inventa come sempre e imbocca Le Douaron che prende le misure e infila Fulignati con un grande diagonale. E siamo avanti! L’Empoli è in bambola e il Palermo prova ad approfittarne aggredendo i toscani come un branco di cani affamati lasciati liberi in un deposito di carni. E così arriva anche il raddoppio!! Noi vediamo solo un lampo biondo vicino alla porta e la palla che si insacca e sappiamo che è stato il finlandese biondo che in area è un finimondo.

Due a zero e delirio nel settore ospiti con uno dei vostri cronitifosi che cerca di raggiungere la zona di Dionisi per dirgli “qualcosina” di… prestativo da vicino! Intervento provvidenziale delle Forze dell’Ordine. Il Palermo comincia a rifiatare e l’Empoli controlla il gioco nel tentativo di recuperare. Arriva qualche occasione con tiri da fuori e una sfilza di calci d’angolo che fanno statistica per i numeri che piacciono tanto a Dionisi.

Ma è ancora il Palermo ad avere l’occasione più ghiotta con Le Douaron che si divora un gol fatto di testa da due passi e ci fa cornutiare in francese stretto. Poi è Pohjanpalo a mettere alto su un tiro al volo che doveva mettere dentro. E così il primo tempo si chiude con due gol e tre occasioni limpide per noi: Dionisi, di numeri segnati questi.

Si riprende e la regola di Pippo colpisce il difensore della Polonia dal cognome ostico che, già ammonito, lascia il posto a Peda. Non passa neanche un minuto e Joronen fa un miracolo di quelli che si raccontano ai nipoti, parando su un missile ravvicinato ed evitando un gol fatto. Entra anche Vasic per Le Douaron in una staffetta causata da un ormai consueto mal di testa del francese. Entra anche Gomes per l’ammonito Segre.

Il Palermo si fa vedere in avanti con un rigore sospetto ma, dopo un po’, è l’Empoli a gelare il sangue dei tifosi rosanero con un gol che ci è sembrato, anche da questa posizione svantaggiata, piuttosto evitabile. E sale la tensione perché nella mente tornano, cattivi e pesanti, i fantasmi della trasferta di Cremona di qualche anno fa. Esce Palumbo che era palesemente calato e lascia il posto a Blin. E Pippo giustamente si “pitrunia”.

E proprio nel momento più difficile, quando tutto ci sembra nero e ci sembra di vivere il solito inferno fuori casa arriva lui. Alto, bello e biondo. Si materializza dentro l’area di rigore come un angelo vendicatore e la mette dentro senza appello per il portiere. Joel Pohjanpalo ovunque proteggici! E così, sul 3 a 1, passa la paura e il Palermo torna a giocare e a gestire palla, tenendo l’Empoli lontano dalla porta e dalla possibilità di recuperare.

C’è giusto il tempo per l’ultimo cambio con Veroli che sostituisce Augello. Poi esplode la gioia per una partita stupenda in cui c’è davvero tutto. Prima il Palermo domina. Poi soffre e arriva il momento della paura. Quando tutto sembrava perduto arriva il gol che ci regala il lieto fine. Battuta una delle squadre più in forma del campionato con una prestazione maiuscola che ci ridà fiato, speranza ed entusiasmo. Forza Palermo!

Joronen 9 – Già aveva mostrato la solita sicurezza poi sfodera una parata che vale un campionato. Nel momento giusto al posto giusto e nel modo giusto. Felino.

Bereszynski 6,5 – Fa il suo con esperienza e la giusta cattiveria. Solo la regola di Pippo gli impedisce di giocare anche il secondo tempo. Cassato.

(dal 1′ s.t. Peda) 6 – Dalla nostra disgraziata postazione ci è sembrato leggermente colpevole sul gol. Ma siccome non vedevamo niente e abbiamo vinto prende la sufficienza. Cecati (noi).

Bani 8 – Guida la difesa con autorevolezza e autorità da vero capitano. Gli attaccanti empolesi se lo sogneranno la notte per tutte le palle che gli ha sfilato sotto gli occhi. Borseggiatore.

Ceccaroni 7,5 – Ci è sembrato abbia fatto anche un assist, coronamento di una prestazione sontuosa. Ineccepibile.

Pierozzi 6,5 – Nel primo tempo non lo tengono neanche con le funi. Nel secondo si perde un po’ ma nel complesso è il solito stantuffo inesorabile. Littorina.

Segre 6 – Pensa sopratutto a picchiare e gli riesce bene. L’arbitro però non condivide questo suo approccio e lo ammonisce mettendolo nel mirino di Pippo. Abbattuto.

(dal 10′ s.t. Gomes) 6 – Corre in orizzontale più che in verticale ma c’è da dire che entra in un momento difficile della gara: tutto sommato aiuta a rifiutare con i suoi movimenti laterali. Tergicristallo.

Ranocchia 7,5 – Torna sui livelli che avevamo ormai dimenticato. Corsa, assist, grinta ed anche, nel finale, il ruolo di regista avanzato che a noi non dispiace mai. Poliedrico.

Augello 6 – Corre tantissimo ma un po’ ammatula. Soprattutto non riesce a mettere quei bei comodini dentro l’area a cui ci eravamo così abituati. Nostalgici (noi).

(dal 42′ s.t. Veroli) s.v.

Palumbo 7,5 – Gioca un tempo da 10 e il secondo almeno da 5. Media statistica.

(dal 25′ s.t. Blin) 6,5 – Entra e rompe le gambe dove può, che poi è esattamente la ragione per cui era entrato. Roccia.

Le Douaron 7 – Segna un gol tanto bello quanto difficile. Peccato che ne sbagli altri due. Ancora una volta esce per un… mal di testa. Oki.

(dal 10′ s.t. Vasic) 6 – Non si meriterebbe la sufficienza per i gol che si mangia ma la sua presenza è sempre pericolosa per gli avversari. Double face.

Pohjanpalo 10 – Una prestazione martellante con una doppietta che vale tanto ora quanto pesa e soprattutto lo amiamo per il gol del 3 a 1, che arriva nel momento più buio quando già rivedevamo i fantasmi di tante disgraziata trasferte, e ci regala venti minuti finali di serenità. Xanax (per noi).

Inzaghi 8 – Una cosa chiedevamo più di tutti: i 3 punti a spese del suo predecessore. Mission accomplished.

