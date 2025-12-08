“Mi manda Monastra” non va in vacanza: appuntamento alle 14 su Facebook e sul sito ​​

Giornata di festa oggi ma “Mi manda Monastra” non va in vacanza. C’è da parlare della seconda vittoria consecutiva del Palermo, che sale momentaneamente al terzo posto e sembra aver allontanato i fantasmi di una crisi di gioco e di risultati.

Ma è anche una vittoria che vale doppio, visto che è stata conquistata in trasferta contro l’Empoli, che veniva da tre vittorie consecutive in cui non aveva subito gol. E per molti tifosi – che già si sono espressi sui social – la vittoria è anche più bella perché ha il sapore di una rivincita contro Dionisi, l’allenatore che lo scorso anno non ha mai legato pienamente con la piazza rosa.

Ci sono dunque tanti argomenti da trattare nel corso della trasmissione “Mi manda Monastra”, condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi. Appuntamento alle 14 dalla ristobottega “L’angolo di Porticello” di via delle Alpi a Palermo.







La trasmissione andrà in onda sui siti e sulle pagine Facebook di Stadionews, BlogSicilia e RadioTime. Come sempre ci sarà la possibilità di interagire con la trasmissione, inviando commenti e domande.

