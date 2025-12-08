Empoli - Palermo 1 - 3, le pagelle dei quotidiani ​​

Empoli – Palermo 1 – 3, le pagelle dei quotidiani

Redazione 08/12/2025 11:23

Voti alti per il Palermo dopo la vittoria sul campo dell’Empoli. I maggiori quotidiani premiano Pohjanpalo, assoluto protagonista del match, ma anche Joronen, autore di diverse parate decisive.

Per il Giornale di Sicilia il migliore è Pohjanpalo, seguito da Joronen. Bene Bani e Ceccaroni. Ecco i voti: Joronen 7.5, Bereszynski 6, Peda 6, Bani 7, Ceccaroni 7, Pierozzi 6.5, Segre 6, Gomes 5.5, Ranocchia 6.5, Augello 6, Veroli s.v., Palumbo 6.5, Blin 6, Le Douaron 6.5, Vasic 5.5, Pohjanpalo 8.

Sul Corriere dello Sport valutazioni un po’ più basse ma comunque positive per il Palermo. Ecco i voti: Joronen 7, Bereszynski 6, Peda 6, Bani 6.5, Ceccaroni 6.5, Pierozzi 6.5, Segre 6, Gomes 6, Ranocchia 6.5, Augello 6.5, Veroli s.v., Palumbo 6.5, Blin s.v., Le Douaron 7, Vasic 5.5, Pohjanpalo 7.5.



Pohjanpalo e Joronen ‘dominano’ anche le pagelle della Gazzetta. Ecco i voti: Ecco i voti: Joronen 7.5, Bereszynski 6.5, Peda 6, Bani 6.5, Ceccaroni 7, Pierozzi 7, Segre 6.5, Gomes 6, Ranocchia 6.5, Augello 6.5, Veroli s.v., Palumbo 6.5, Blin 6, Le Douaron 6, Vasic 5.5, Pohjanpalo 8.

