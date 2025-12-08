Sampdoria, Conti: "A Palermo trasferta complicatissima, ma ce la giocheremo" ​​

Francesco Conti, centrocampista della Sampdoria, è stato intervistato per i canali ufficiali del club blucerchiato dopo la sfida vinta con la Carrarese e ha parlato anche della prossima partita contro il Palermo, in programma venerdì 12 dicembre alle 20.30.

“È stata una vittoria importantissima – afferma – . Andare sotto due volte e riprenderla così è stata una reazione da grande squadra, questo dimostra che la squadra è unita, il gruppo c’è, è forte. La prossima trasferta a Palermo sarà sicuramente una partita complicatissima, ma sappiamo che nel campionato di Serie B ogni partita è a sé”.

“Non importa se loro in questo momento sono più avanti in classifica – continua – . Contro la Carrarese abbiamo dimostrato che sappiamo reagire da grande gruppo. Sono sicuro che andremo a Palermo con l’atteggiamento giusto. Questa vittoria sicuramente darà morale per la prossima partita, è questo è molto importante. Affronteremo la settimana nel migliore dei modi e ce la giocheremo sicuramente”.







