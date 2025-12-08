Empoli, Ghion: “Abbiamo fatto una bella partita, potevamo anche pareggiare”

Andrea Ghion, centrocampista dell’Empoli, è stato intervistato per i canali ufficiali del club e ha parlato della partita persa contro il Palermo.

Il centrocampista sottolinea come il risultato a suo parere non rispecchi a pieno lo svolgimento della gara. “Secondo me abbiamo fatto una bella partita. Peccato per il primo episodio, quello del primo gol, che non ci voleva. Contro una squadra come il Palermo, che ha tanta qualità e giocatori importanti, non possiamo concedere certe distrazioni“, dice.

“Abbiamo avuto coraggio, determinazione e siamo tornati in partita – spiega Ghion – . Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare. Ma purtroppo la gara non è girata nel migliore dei modi, sono però soddisfatto della prestazione della squadra”.







