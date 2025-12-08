“Mi manda Monastra”, la puntata dell’8 dicembre / VIDEO
Giornata di festa oggi ma “Mi manda Monastra” non va in vacanza. Seconda vittoria consecutiva del Palermo, che sale momentaneamente al terzo posto e sembra aver allontanato i fantasmi di una crisi di gioco e di risultati.
Ma è anche una vittoria che vale doppio, visto che è stata conquistata in trasferta contro l’Empoli, che veniva da tre vittorie consecutive in cui non aveva subito gol. E per molti tifosi – che già si sono espressi sui social – la vittoria è anche più bella perché ha il sapore di una rivincita contro Dionisi, l’allenatore che lo scorso anno non ha mai legato pienamente con la piazza rosa.
Tanti gli argomenti trattati nel corso della trasmissione “Mi manda Monastra”, condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi. Appuntamento dalla ristobottega “L’angolo di Porticello” di via delle Alpi a Palermo.
