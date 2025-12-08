"Mi manda Monastra", la puntata dell'8 dicembre / VIDEO ​​

Giornata di festa oggi ma “Mi manda Monastra” non va in vacanza. Seconda vittoria consecutiva del Palermo, che sale momentaneamente al terzo posto e sembra aver allontanato i fantasmi di una crisi di gioco e di risultati.

Ma è anche una vittoria che vale doppio, visto che è stata conquistata in trasferta contro l’Empoli, che veniva da tre vittorie consecutive in cui non aveva subito gol. E per molti tifosi – che già si sono espressi sui social – la vittoria è anche più bella perché ha il sapore di una rivincita contro Dionisi, l’allenatore che lo scorso anno non ha mai legato pienamente con la piazza rosa.