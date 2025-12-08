Il Palermo "vince" anche il giorno dopo: che balzo in classifica ​​

Palermo “vince” anche il giorno dopo la bella vittoria in casa dell’Empoli dell’ex Dionisi. Il club rosanero ha guadagnato su quasi tutte le contendenti per la promozione diretta in Serie B, eccezion fatta per il Frosinone che ha vinto e convinto in casa contro la Juve Stabia e ha agganciato la vetta della classifica.

Il Monza rimane primo ma rallenta in casa nonostante la partita facile “sulla carta”, pareggiando contro il Sudtirol. Stesso risultato (1 – 1), anche per Venezia e Cesena, fermate rispettivamente da Avellino e Padova.

Perde invece il Modena: i romagnoli sono caduti in casa contro il Catanzaro nonostante fossero in vantaggio. Si è addirittura creato un solco tra il sesto posto e il settimo, con ben cinque punti che dividono Venezia, Palermo e Modena dal Catanzaro.







LA CLASSIFICA

31 Frosinone, Monza

27 Cesena

26 Venezia, Palermo, Modena

22 Catanzaro

20 Empoli, Reggiana, Avellino

19 Juve Stabia

18 Padova

16 Carrarese

15 Entella*

14 Sudtirol, Mantova, Bari*

13 Sampdoria

11 Spezia*

9 Pescara*

*una partita in meno

LEGGI ANCHE

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA

LE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

MI MANDA MONASTRA, LA PUNTATA DELL’8 DICEMBRE