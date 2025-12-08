Il Palermo “vince” anche il giorno dopo: che balzo in classifica
Palermo “vince” anche il giorno dopo la bella vittoria in casa dell’Empoli dell’ex Dionisi. Il club rosanero ha guadagnato su quasi tutte le contendenti per la promozione diretta in Serie B, eccezion fatta per il Frosinone che ha vinto e convinto in casa contro la Juve Stabia e ha agganciato la vetta della classifica.
Il Monza rimane primo ma rallenta in casa nonostante la partita facile “sulla carta”, pareggiando contro il Sudtirol. Stesso risultato (1 – 1), anche per Venezia e Cesena, fermate rispettivamente da Avellino e Padova.
Perde invece il Modena: i romagnoli sono caduti in casa contro il Catanzaro nonostante fossero in vantaggio. Si è addirittura creato un solco tra il sesto posto e il settimo, con ben cinque punti che dividono Venezia, Palermo e Modena dal Catanzaro.
LA CLASSIFICA
31 Frosinone, Monza
27 Cesena
26 Venezia, Palermo, Modena
22 Catanzaro
20 Empoli, Reggiana, Avellino
19 Juve Stabia
18 Padova
16 Carrarese
15 Entella*
14 Sudtirol, Mantova, Bari*
13 Sampdoria
11 Spezia*
9 Pescara*
*una partita in meno
