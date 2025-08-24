Pelligra: “Catania non merita la Serie C. Abbiamo imparato dagli errori”

Ross Pelligra, patron del Catania, è stato intervistato per il quotidiano “La Sicilia” e ha fatto il punto della situazione sul progetto e sulla nuova stagione, che vede la squadra di Toscano tra le favorite per la promozione in Serie B.

“Abbiamo imparato dagli errori commessi e dalle cose buone costruite, inserendo figure che possano seguire la mia visione e quella del CdA per portare il Catania più in alto. Sarà una stagione difficile come è logico che sia un campionato di Serie C meridionale. Stiamo potenziando la squadra, prima che si chiuda il mercato agiremo investendo com’è giusto che sia”, afferma.

“Si prevedono tante spese, ma ho voglia e capitale per agire – continua Pelligra – . In C piango per la situazione che la città non merita e per il mio portafogli che resta sempre aperto. Non finirò mai di ringraziare i catanesi e chi soffre per la squadra, anche se abita lontano dalla Sicilia. Ho incontrato Toscano e l’ho incoraggiato, parlando del lavoro da portare avanti. Sono fiducioso, la squadra sembra ben costruita“.





