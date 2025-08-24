Calciomercato Palermo, Verre verso il Pescara

Si avvicina la cessione di Valerio Verre. Dopo una lunga estate trascorsa alla ricerca della soluzione migliore, il centrocampista sembra aver trovato una nuova destinazione: il Pescara. Nelle ultime ore la trattativa ha registrato un’accelerazione e il trasferimento potrebbe essere definito a breve.

Il giocatore era stato escluso già dal ritiro in Valle d’Aosta, essendo considerato fuori dal progetto tecnico del Palermo. L’ostacolo principale alla sua cessione è stato finora l’elevato ingaggio percepito, che aveva frenato diversi club interessati, sia italiani che stranieri.

Il Pescara spinge per chiudere

Dopo il pesante k.o. rimediato all’esordio in campionato, il Pescara ha deciso di intervenire sul mercato e nelle ultime ore ha intensificato i contatti con il Palermo per portare a termine l’operazione. Verre, insieme a Saric – vicino all’Antalyaspor – rappresenta uno degli ultimi due ‘esuberi’ ancora in rosa in attesa di sistemazione.





Il club biancazzurro vuole chiudere in tempi rapidi per consegnare a Vivarini un rinforzo di qualità in mezzo al campo. L’obiettivo è definire i dettagli contrattuali per poi annunciare il ritorno del centrocampista in Abruzzo.

Un ritorno dopo l’esperienza in biancazzurro

Gli abruzzesi stanno lavorando anche su altri innesti, ma la priorità resta il ritorno di Verre. Il giocatore, 31 anni, conosce bene l’ambiente avendo già vestito la maglia del Pescara tra il 2015 e il 2017, disputando campionati sia in Serie A che in Serie B.

Con gli abruzzesi, Verre aveva conquistato nel 2016 la promozione in Serie A, esperienza rimasta positiva nel ricordo dei tifosi. Ora potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua carriera proprio dove aveva lasciato buoni ricordi.

