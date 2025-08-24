“Calciomercato LIVE” torna lunedì alle 14 sul sito e su Facebook

Nuova puntata di “Calciomercato LIVE“, la trasmissione dedicata al Palermo, condotta da Guido Monastra, con Roberto Parisi. Appuntamento lunedì 25 agosto ma occhio all’orario, perché si andrà in onda alle 14.

Si parlerà della partita vinta dal Palermo contro la Reggiana e ovviamente di calciomercato. Confermatissimo il tenore leggero e scanzonato del format, a cui potrete contribuire con i vostri commenti (possibilmente ironici) e le domande su tutti i temi che riguardano i rosanero.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Stadionews e sarà visibile anche attraverso il sito, grazie all’articolo che verrà pubblicato in apertura. Non mancheranno gli approfondimenti tattici, le curiosità e tante sorprese, come di consueto.





Vi aspettiamo alle 14 sulla pagina Facebook di Stadionews per tutti gli aggiornamenti sul Palermo.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA