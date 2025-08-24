Calciomercato Serie A, salta Boniface al Milan: le visite mediche non hanno convinto

È definitivamente sfumato l’affare che avrebbe portato Victor Boniface a vestire la maglia del Milan. Durante le visite mediche, suddivise in quattro sessioni, sono emerse perplessità sulle condizioni fisiche dell’attaccante nigeriano.

Gli esami hanno infatti evidenziato alcune criticità al ginocchio destro, già sottoposto in passato a due interventi per la rottura del legamento crociato. A questo si aggiungono i numerosi stop muscolari che, nell’ultima stagione, ne hanno limitato la continuità in campo.

Di conseguenza, il Milan — reduce dall’inaspettata sconfitta all’esordio in campionato contro la neopromossa Cremonese — sarà costretto a cambiare obiettivo e a cercare un nuovo centravanti da affiancare a Santiago Gimenez, destinato a restare in rossonero almeno fino alla chiusura del mercato.





