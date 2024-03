Pellissier: “Corini porta risultati ovunque. Bisogna lasciarlo lavorare”

“Eugenio è un allenatore che puoi amarlo oppure odiarlo, ha le sue idee e non cambia assolutamente la sua mentalità”. L’ex calciatore storico del Chievo, Sergio Pellissier, esprime le sue idee sull’allenatore del Palermo in un’intervista a Pianetaserieb.

Secondo l’attuale presidente della Clivense, il tecnico “riesce a portare risultati ovunque. Ha vinto due campionati di Serie B, se si lascia lavorare porta all’obbiettivo”.

“Palermo è una piazza molto ambiziosa e vorrebbe vincere tutto subito – prosegue -, ma non è così semplice e credo che la società debba avere un attimino di pazienza”.

“Devi costruire qualcosa, se Corini è stato scelto per più anni è giusto che lo appoggino in tutto e per tutto. I risultati cambiano in base a cosa hai attorno, non dipende solo dall’allenatore”, conclude.