Palermo, in difesa serve leadership ed esperienza: ecco quando torna Lucioni

La difesa del Palermo imbarca gol e serve un freno. Un calciatore che era diventato simbolo dei rosa, e con lui i numeri della retroguardia sorridevano maggiormente, è Fabio Lucioni.

Il difensore ex Frosinone potrebbe dare un contributo anche in termini di leadership e mentalità, ma attualmente è fuori per riprendersi dall’infortunio al polpaccio subito contro il Pisa e serve ancora tempo.

Da quel momento sono state undici gare senza lo “Zio” in difesa, scrive il Giornale di Sicilia. In diciassette gare giocate da Lucioni “il Palermo ha subito 18 reti, con una media di 1.05 a partita”, si legge.

Ora la media è salita vertiginosamente a 1.72. Il ritorno del giocatore, però, arriverà quasi certamente dopo la sosta e salterà quindi Lecco e Venezia, riporta il quotidiano.