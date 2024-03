Ballotta: “Il Palermo sembra il Parma dell’anno scorso. Può andare in A solo coi playoff”

“Il Palermo di quest’anno mi sembra il Parma dello scorso anno”. Lo dice Marco Ballotta, esprimendosi sul campionato di Serie B.

L’allenatore ed ex portiere, tra le tante, di Inter, Parma e Bologna (nel palmarès uno scudetto, tre Coppe Italia e una Supercoppa italiana) prosegue nella sua analisi.

“Può vincere e perdere contro tutti. A mio avviso è una squadra forte ma non ha i componenti giusti per equilibrio. Per me è una questione mentale. Alla promozione può arrivare solo con i playoff, non con i primi due posti”, conclude.