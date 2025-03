Perinetti: “Palermo delusione del torneo, ma può ancora dire la sua”

Il Palermo è “la grande delusione del campionato” di serie B secondo Giorgio Perinetti, intervenuto in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.

Non tutto è finito. “Palermo può centrare i playoff e dire la sua per la promozione ma prestazioni e classifica sono sconcertanti”.

I fine, Dionisi.” Ha resistito fino ad oggi e vuol dire che hanno fiducia. Non so se crollerà questa certezza. Ma non so quante opzioni ci siano per un cambio”.