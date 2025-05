Pescara, Baldini: “Se stiamo bene per gli avversari diventa complicato”

Parla Silvio Baldini. Il tecnico del Pescara ha così commentato la vittoria in rimonta dei suoi in casa del Vis Pesaro all’andata del secondo turno nazionale, mettendo una seria ipoteca sull’approdo alle “final four” dei playoff di Serie C.

“Se stiamo bene per gli avversari diventa complicato – afferma Baldini -. Nella seconda parte di gara non c’è stata partita, siamo una squadra giovane che sta bene fisicamente. Ora serve mantenere i piedi per terra, se pensiamo di essere bravi il giochino è finito”.

Sull’inizio di partita: “In avvio sono mancati alcuni meccanismi, abbiamo fatto fatica a trovare l’equilibrio. Il nostro modo di giocare può anche offrire qualche vantaggio agli avversari, soprattutto se non siamo subito compatti”.