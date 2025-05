Toni: “A Palermo c’è una società competente, ma la stagione è negativa”

Luca Toni, ospite alla festa dell’Athletic Palermo organizzata dal main sponsor Escort Advisor, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla deludente stagione dei rosanero, terminata al primo turno dei playoff di Serie B. Per l’ex attaccante del Palermo, la responsabilità è condivisa, ma la presenza di una società solida rappresenta una base da cui ripartire.

“Sicuramente è stata una stagione negativa – ha dichiarato Toni – . La cosa più importante adesso è ripartire da una società solida, che può investire. Gli errori ci sono stati e ne sono consapevoli anche all’interno del club, ma avere alle spalle il City Group è fondamentale per costruire un progetto e riportare il Palermo in Serie A”.

Toni ha poi fatto un parallelo con altre realtà del campionato cadetto: “Basti pensare alla Sampdoria, che sulla carta doveva ambire alla promozione e invece è retrocessa in Serie C, anche se ora bisognerà capire cosa accadrà con il Brescia. La società del Palermo conosce gli errori commessi e sono sicuro che saprà dove intervenire per migliorare”.





Sulla possibilità di una rivoluzione tecnica e dirigenziale, Toni ha risposto: “I dirigenti vivono lo spogliatoio ogni giorno e sanno cosa serve. A gennaio sono arrivati giocatori importanti e a Palermo c’è una società competente. Dopo gli errori commessi e le contestazioni vissute, credo sia arrivato il momento di ripartire più uniti che mai. Sono convinto che alla fine della prossima stagione il Palermo potrà festeggiare il ritorno in Serie A“.

E sull’evento benefico dell’Athletic, dice: “Sono belle senzazioni. A pranzo sono stato a Mondello: tra sole e mare si sta bene. É sempre bello tornare in questa città dove ho trascorso due anni veramente fantastici della mia carriera”.

