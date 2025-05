Sorrentino: “Palermo? Non bastano i soldi, serve programmazione. Sull’allenatore…”

Stefano Sorrentino, ospite alla festa dell’Athletic Palermo organizzata dal main sponsor Escort Advisor, ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato anche la situazione del Palermo. Secondo l’ex portiere e capitano rosanero, la squadra – eliminata al primo turno preliminare dei playoff di Serie B – non aveva alcuna reale possibilità di arrivare in fondo.

“Se entri nei playoff da ultima posizione, non hai chance di vincerli – ha dichiarato – . È da un paio d’anni che il Palermo fatica. Ma non basta avere i soldi per vincere: servono programmazione, tempo e mentalità. Purtroppo ci ritroviamo a commentare un’altra stagione negativa. Tuttavia, sono sicuro che il City Group saprà come ripartire e riportare il Palermo in alto”.

Sorrentino ha poi parlato anche della gestione tecnica, soffermandosi sul confronto tra l’anno passato e quelli sotto la gestione di Eugenio Corini: “Negli ultimi dodici mesi sono passati tre allenatori e tre direttori sportivi. Serve stabilità. Corini, lo scorso anno, è stato messo alla gogna e poi esonerato più per pressioni esterne che per risultati. Secondo me avrebbe potuto affrontare i playoff con maggiore serenità”.





Ha quindi continuato con un’analisi sull’attuale gruppo: “Quest’anno si è scelto di continuare con lo stesso allenatore, ma i risultati non sono cambiati. A priori non è mai semplice. Ci sono tanti bravi ragazzi e buoni giocatori, ma forse mancano veri leader: ed è proprio questo che fa la differenza in un campionato come la Serie B”.

In conclusione, riguardo l’evento benefico, dice: “Tornare a Palermo è come tornare a casa. In più quando sei chiamato a partecipare ad un evento così importante in cui si festeggia la promozione dell’Athletic Club, ma soprattutto si dona il ricavato in beneficenza – all’associazione Francesco Foresta – é ancora più importante. Bello aver visto così tante persone. Quando Palermo chiama, la gente risponde”.

