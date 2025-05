Licata, Massimino: “Annata storta, siamo tutti delusi. Smentisco voci sulla cessione”

Dopo tante ottime annate il Licata lascia amaramente il campionato di Serie D e, dopo la sconfitta nel play out contro il Favara, è costretto a ripartire dall’Eccellenza. Il presidente Enrico Massimino ha fatto il punto della situazione.

Massimino ha fatto un bilancio complessivo: “Un’annata storta, sarebbe inutile nasconderlo. Sono il primo ad essere deluso di questo campionato, come lo siamo tutti in società. Abbiamo scelto di non lasciarci andare a tante parole ma preferiamo riflettere con lucidità”.

Sulla decisione di tenere un profilo basso: “Qualcuno ci ha accusato di assenza, ma abbiamo semplicemente deciso di mantenere un profilo basso evitando di lasciarci andare a tante parole che sarebbero state fini a sé stesse. Mantenere un profilo basso non deve essere scambiato per assenza”.





Sul futuro del club: “Sono circolate alcune notizie inerenti ad una possibile cessione della società, le smentisco categoricamente. In questo momento non ho ricevuto nessun tipo di proposta formale. Ovviamente siamo pronti a valutare soluzioni serie, e soprattutto concrete, sempre e solo nell’interesse del Licata. Fermarsi non è un’opzione”.