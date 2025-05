Favara, Longo: “Qualcuno ci dava per scappati di casa, fatto un miracolo calcistico”

La CastrumFavara in extremis è riuscita a salvare la Serie D girone I ottenendo la salvezza vincendo il play out contro il Licata. Il ds gialloblù, Tino Longo, ha parlato delle ultime stagioni favaresi.

Il bilancio dell’esperienza…

“Da quando sono arrivato in questa città sono trascorsi quattro anni ed è rimasto qualcosa di straordinario in ogni annata. Subito abbiamo giocato i play off in Eccellenza, poi ci siamo giocati anche la fase nazionale, non credo esistano squadre in Eccellenza che hanno raccolto più punti di noi in tre stagioni di fila. Dedico un saluto agli allenatori che si sono succeduti, da Pensabene a Catalano passando per Tudisco”.





La stagione in Serie D…

“Ci siamo arrivati dall’ingresso secondario ma questa società meritava questa opportunità per gli sforzi economici fatti negli ultimi anni. Quest’anno abbiamo fatto un piccolo miracolo calcistico, nessuno avrebbe scommesso su di noi ad inizio stagione considerando che siamo partiti in ritardo rispetto alle altre”.

Sassolino nella scarpa…

“Non scordo che qualcuno all’inizio ci definiva avventurieri o addirittura scappati di casa, ma abbiamo lavorato sodo con l’unico obiettivo di arrivare alla salvezza. Ci siamo riusciti e bisogna dare grandi meriti al tecnico Infantino, al suo staff e ai calciatori che sono ragazzi speciali”.

Ringraziamenti…

“Devo dire tanti grazie, ne faccio uno particolari ai tifosi e ai ragazzi della Curva Nord che sono stati encomiabili per sacrificio e dedizione, dimostrando grande maturità nei momenti difficili. Alcune cose rimangono indelebili, tatuate nella memoria, questo è per me l’avventura a Favara. Grazie per la fiducia e per l’affetto che ho sempre ricevuto”.