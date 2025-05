Siracusa, Turati: “Ennesima grande prestazione, vogliamo continuare a divertirci”

Il Siracusa continua a cavalcare e ottiene il pass per la semifinale della Poule Scudetto vincendo il proprio gironcino con il pieno di punti. Gli aretusei infatti, dopo avere battuto il Casarano nel primo turno, hanno regolato anche il Guidonia.

Al “De Simone” gli azzurri si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Palermo e Convitto consolidando la prima posizione. In settimana sarà effettuato il sorteggio per definire gli accoppiamenti e l’ordine di casa-trasferta (25 maggio-1 giugno).

Sicuramente il Siracusa sfiderà una tra Bra e Ospitaletto (migliore terza) che non possono affrontarsi in semifinale perché appartenenti allo stesso girone, nell’altra semifinale ci sarà il Livorno. Chi la spunterà nella finalissima dell’8 giugno in gara secca su campo neutro succederà al Campobasso.





Marco Turati, allenatore del Siracusa, ha commentato così il successo sul Guidonia: “Abbiamo fatto l’ennesima prestazione splendida, volevamo fare ancora una volta bene davanti al nostro pubblico e ci siamo riusciti. È stato bello alzare la coppa della vittoria del campionato, ce lo siamo meritati”.

Turati parla della Poule Scudetto: “Sono squadre forti che hanno vinto come noi i rispettivi campionato, è già un assaggio di Serie C. Tutte partite difficili, molto più di quelle che abbiamo affrontato durante l’anno. Dal canto nostro abbiamo un gruppo di ragazzi splendidi che si dimostrano sempre all’altezza. Vogliamo fare bene, divertirci e divertire, sarà il campo a stabilire se ci meriteremo un’ulteriore passaggio del turno”.