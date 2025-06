Pescara, Foggia: “Avanti con Baldini. Mi incateno a casa sua se ha un’idea diversa”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, è stato intervistato per TMW dopo la promozione in Serie B conquistata dal club abruzzese tramite i playoff e ha parlato del prossimo futuro, che dovrebbe prevedere sempre la presenza in panchina di Silvio Baldini.

“Con Baldini ho istaurato un rapporto personale che va al di là di quello lavorativo. Ho incontrato un uomo vero, con cui puoi parlare di tutto. Sono più giovane di lui e ho appreso tanto, mi ha arricchito umanamente. L’anno prossimo avanti con Baldini, Mi incateno a casa sua se ha un’idea diversa“, dice il direttore sportivo.

Foggia si sofferma anche sul futuro della rosa: “Sarà un Pescara con voglia di arrivare e polmoni per correre cento minuti a partita. Abbiamo già qualche idea, la prossima settimana parleremo con Baldini e valuteremo tutto”.





