Monza, Paolo Bianco è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Monza. Il club biancorosso, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato che Bianco guiderà la squadra nella prossima stagione di Serie B. L’allenatore italiano ha firmato un contratto biennale, con un’opzione per il terzo anno al verificarsi di determinate condizioni.

Bianco è reduce dalla recente esperienza con il Frosinone, dove era subentrato a stagione in corso dopo un avvio deludente da parte della squadra ciociara. In quell’occasione, aveva preso il posto di Leandro Greco, esonerato dalla società.

Il comunicato ufficiale

AC Monza comunica che dal 1/7/25 Paolo Bianco sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto biennale e rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni. Nato a Foggia il 20 agosto 1977, comincia la carriera da calciatore nella squadra della sua città.





Dopo le esperienze con Treviso e Catania, nel 2006 debutta in Serie A col Cagliari, dove rimane per tre anni. Nel 2009-10 veste la maglia dell’Atalanta per una stagione, prima di trasferirsi al Sassuolo. Il 18 maggio 2013 è tra i protagonisti della prima storica Promozione in Serie A del Club neroverde, con cui chiude la sua esperienza da calciatore nel 2015 e diventa subito allenatore in seconda della Primavera.

Dopo aver guidato Siracusa e Sicula Leonzio in Serie C, nel 2019 entra a far parte dello staff di Roberto De Zerbi, che segue prima al Sassuolo e poi allo Shakhtar Donetsk. Il suo bagaglio di esperienza si arricchisce ulteriormente quando viene chiamato da Massimiliano Allegri per far parte del suo staff nella Juventus 2022-23. La prima panchina in Serie B di Bianco arriva nella stagione 2023-24 a Modena. Nel febbraio 2025 viene chiamato a guidare il Frosinone, che risolleva con una serie di brillanti risultati. Ora il Monza, per una nuova emozionante sfida.

LEGGI ANCHE

LUPO: “PALERMO, INZAGHI È UNA SCELTA DI LIVELLO”