Riciclaggio e reati tributari, Cellino indagato: perquisita la sede del Brescia ​​

Un’operazione su vasta scala è in corso da parte della Guardia di Finanza di Brescia, che sta eseguendo provvedimenti di perquisizione personale e locale nei confronti di 11 persone fisiche e 14 società. L’indagine, coordinata dalla Procura di Brescia, riguarda un presunto sistema di commercializzazione di crediti fiscali inesistenti e attività connesse di riciclaggio.

Le perquisizioni, condotte con il supporto dei reparti territoriali, interessano diverse province: oltre a Brescia, anche Milano, Arezzo, Massa Carrara, Roma, Napoli, Benevento, Avellino, Caserta, Potenza e Taranto. Tra gli indagati compaiono nomi di rilievo, come l’ex presidente del Brescia Calcio Massimo Cellino, il club stesso e il commercialista Marco Gamba, già coinvolto nell’acquisizione di falsi crediti d’imposta.

Il caso Brescia

L’utilizzo di quei crediti per coprire i contributi previdenziali dei mesi di febbraio e aprile è costato al Brescia una penalizzazione di otto punti – quattro da scontare nell’attuale stagione e quattro nella prossima – con conseguente retrocessione in Serie C. La sede del club è stata perquisita e l’indagine ha portato al sequestro di documenti utili a valutare la responsabilità amministrativa secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.





Dalle indagini è emerso un sofisticato schema di frode fiscale: i soggetti coinvolti avrebbero fatto uso di società prive di reali sedi operative, rappresentate da prestanome con precedenti per reati tributari. Queste entità avrebbero generato oltre 4 milioni di euro in crediti fiscali fittizi.

Società “veicolo” e professionisti nel mirino

I crediti sarebbero poi stati ceduti, tramite una società “veicolo”, ad aziende reali, tra cui il Brescia Calcio, con lo scopo di ridurre il carico fiscale e contributivo. La società intermedia, con sede dichiarata a Milano in via Montenapoleone, risulterebbe priva delle autorizzazioni necessarie per operare in ambito finanziario e senza una struttura imprenditoriale concreta.

Nel quadro emerso, è coinvolto anche uno studio di consulenti attivo nel bresciano. Le indagini proseguono per chiarire l’ampiezza delle responsabilità penali e amministrative a carico dei soggetti e delle società indagate.

