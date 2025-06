Pescara, Lancini si commuove: “Spero che l’Adriatico sia come il Barbera”

Edoardo Lancini vede tanti parallelismi tra il Pescara e il Palermo di Silvio Baldini. Intervistato da Rete8 al termine del match vinto contro la Ternana (valido per la finale d’andata dei playoff di Serie C), il difensore ha ricordato che lo stesso risultato maturò nel 2022 in Padova – Palermo.

“La vittoria è merito della squadra, ma non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo pensare a sabato. È la partita della nostra vita, dobbiamo rendere felice questa piazza”.

Lancini ricorda la finale playoff vinta col Palermo: “Col Padova all’andata finì 0 – 1. Adriatico come il Barbera? Speriamo di rendere felici i tifosi, sarà la cosa più bella di sabato”.





