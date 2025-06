Pohjanpalo: “Palermo tra i luoghi più impegnativi d’Europa in cui giocare, ma è fantastica”

“Quando siamo entrati in campo prima della partita, tutto lo stadio fischiava. A ogni passaggio, tutto lo stadio fischiava. Dopo la partita, quando avevamo vinto 2-0, tutto lo stadio fischiava, nonostante ci fossimo assicurati un posto ai play-off”.

E’ Pohjanpalo che ricorda la vittoria sul Frosinone dal ritiro. Lo riporta il portale ilta-sanomat. “Potete immaginare che non fossero contenti della nostra prestazione nella partita precedente – prosegue -. Nonostante il buon risultato contro il Frosinone, le richieste dei tifosi del Palermo sono davvero elevate. Palermo è uno dei luoghi più impegnativi d’Europa in cui giocare”.

“Tutte le persone che il Palermo porta al club devono essere mentalmente molto forti e consapevoli – spiega -. Ci deve essere il giusto rispetto per i tifosi. Allo stesso tempo, bisogna essere consapevoli che a volte si verrà criticati, a volte senza motivo. Bisogna affrontare la situazione nel modo giusto. Ma è fantastico. Ci sono pochi posti così in cui giocare”.





“Non mi pento affatto del trasferimento. Assolutamente. Lo posso dire subito. Quando sono arrivato al club sapevo qual era la situazione. All’epoca non eravamo in una posizione tale da poterci qualificare ai playoff. E il Palermo ha un solo obiettivo ogni anno, la promozione”, conclude.