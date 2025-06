Pescara, Sebastiani: “Baldini? Nessun problema per la sua permanenza”

“Baldini e Foggia? Vedremo, ma non credo ci siano problemi per la loro permanenza“. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è fiducioso per la conferma di allenatore e ds che hanno portato il club in Serie B.

“Questa piazza non merita di stare in una categoria che non gli appartiene – afferma Sebastiani in un’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.it -. Io sono stato benissimo in Lega Pro con il presidente Marani, ma Pescara merita altre categorie“.

“Solo chi non capisce nulla di calcio era scettico – continua il presidente -, sapevamo di aver allestito una buona squadra e Baldini ha sempre parlato a ragion veduta quando diceva di voler puntare alla B“.





Parla di permanenza di Baldini anche il ds Foggia in un’intervista al Messaggero: “Un suo addio sarebbe qualcosa di non programmato. Vogliamo andare avanti con lui, avremmo avuto lo stesso orientamento anche se fossimo rimasti in C. Non c’è mai stato un dubbio”.