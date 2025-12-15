Pescara, Sebastiani furioso dopo il Frosinone: "Arbitri scandalosi. Il guardalinee dormiva?" ​​

Scoppiano le polemiche dopo Pescara-Frosinone. Il presidente del club abruzzese, Daniele Sebastiani, non ha usato mezzi termini nel post gara, contestando duramente la direzione arbitrale di Paolo Tremolada e dei suoi assistenti, in particolare per il gol annullato a Faraoni e l’espulsione – poi revocata – a Brosco. Di seguito le parole riportate da TMW e Pianeta Serie B.

“Dire che il risultato è bugiardo è dire poco, in realtà è scandaloso, così come è scandaloso ciò che hanno combinato gli arbitri – ha attaccato il patron dei “delfini” -. Sono loro, gli arbitri, che devono farsi vedere bene dal VAR”.

Sebastiani ha poi rincarato la dose: “Non so se il guardalinee, lo stesso che ha fatto annullare il gol di Faraoni, si sia svegliato quando ha detto che quello di Brosco non era da espulsione. Probabilmente prima stava dormendo“.







LEGGI ANCHE

PALERMO, LA RIMONTA NASCE DIETRO