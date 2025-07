Pescara, Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Adesso è ufficiale: Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Pescara. Il comunicato del club abruzzese arriva poche ore dopo quello del Frosinone, che ha accolto Alvini in panchina. Vivarini, prima di firmare con il Pescara, si è liberato dal contratto che lo legava al Frosinone.

Vivarini sostituisce Baldini, dimissionario dopo la vittoria dei playoff di Serie C, e ritorna alle origini: le sue prime esperienze in panchina sono infatti da collaboratore tecnico prima e da vice allenatore poi proprio al Pescara tra il 2004 e il 2007.

IL COMUNICATO

Vincenzo Vivarini è ufficialmente il nuovo allenatore del Pescara. La firma è arrivata nel pomeriggio di oggi presso la sede del presidente Daniele Sebastiani, sancendo l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del club, che si prepara con grande entusiasmo al ritorno nel campionato di Serie B.





Per Vivarini si tratta di un gradito ritorno in casa biancazzurra, dove ha mosso i primi passi da calciatore e dove ha anche vissuto un’importante esperienza da allenatore in seconda, affiancando Maurizio Sarri agli inizi della sua carriera tecnica. Un legame profondo, quello tra l’allenatore abruzzese e la piazza pescarese, che oggi si rinnova con l’obiettivo di dare solidità e ambizione al progetto sportivo.

Il tecnico ha sottoscritto un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza nella prossima stagione di Serie B. Al suo fianco, uno staff tecnico di esperienza: il vice allenatore Andrea Milani, il match analyst e collaboratore tecnico Massimo Carcarino, il collaboratore tecnico Diego Labricciosa, l’allenatore dei portieri Fabrizio Zambardi, il preparatore atletico Antonio Del Fosco e il preparatore per il recupero degli infortunati Carlo Cavasinni.

Tutta la famiglia biancazzurra dà il bentornato a mister Vivarini e al suo staff, con l’augurio di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni, passione e traguardi condivisi. Bentornati, mister e team!

