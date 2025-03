Pigliacelli, l’agente: “Desplanches non era pronto per una piazza esigente come Palermo”

Il Palermo lo ha ceduto in estate al Catanzaro dove sta ottenendo ottime prestazioni. Ora secondo Danilo Caravello, agente di Mirko Pigliacelli, per i rosa potrebbe diventare un rimpianto.

“Anche in questo caso il campo ed i fatti stanno parlando e dicendo tutte le verità – dice a Tuttomercatoweb -. Desplanches non era pronto lo scorso anno e non lo è tuttora, per reggere l’impatto di una piazza esigente e difficile come quella di Palermo”.

“Non lo dico o sostengo io, perché potrei risultare di parte, ma la riprova è che il club ha preso in estate Gomis che si è subito infortunato ed a seguire Sirigu e Audero, finendo per non trasferirgli la giusta fiducia o considerazione tecnica”.





“Per quanto riguarda Pigliacelli, non è un’eresia se sostengo che viene rimpianto nelle piazze dove ha giocato, per cui inserisco sicuramente anche Palermo tra queste”, conclude l’agente del portiere.