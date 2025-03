Tedesco: “Domenica con la Salernitana gara speciale, ma il cuore batterà più per il Palermo”

“Per questo e per tanto altro ancora quella di domenica sarà una gara speciale per il sottoscritto“. Lo dice il doppio ex Giacomo Tedesco, intervistato sul suo passato da Il Mattino.

“Stiamo parlando di due squadre che, insieme alla Reggina dove sono stato per sette anni, sono state fondamentali per il mio percorso –. Il Palermo, squadra della mia città, mi ha permesso di entrare nel calcio che conta dopo aver completato le giovanili, la Salernitana invece mi ha fatto consacrare arrivando in Serie A”.

“Il cuore sarà diviso, ma devo essere onesto: essendo palermitano batterà un po’ in più per i rosanero”. Prosegue poi parlando dei protagonisti. “Gli attaccanti le pedine decisive dell’incontro, da una parte ci sono Cerri e Verde che insieme stanno facendo bene e Dall’altra Pohjanpalo e Brunori che sono due grandissimi attaccanti per la categoria”.