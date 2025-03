Cremonese, ridotta a otto giornate la squalifica di Vazquez

La Cremonese ottiene uno sconto sulla squalifica di Franco Vazquez. La Corte Sportiva d’Appello ha ridotto la sanzione del fantasista argentino da 10 a 8 giornate, accogliendo parzialmente il ricorso del club. I grigiorossi dovranno comunque fare a meno del loro giocatore più importante per diverse partite.

L’argentino era stato espulso dall’arbitro durante la sfida tra Bari e Cremonese, giocata il 15 febbraio, poiché, secondo l’accusa, Vazquez avrebbe rivolto un insulto di stampo razzista al giocatore del Bari, Dorval, che aveva segnato nei minuti di recupero il gol del pari.

In campo, ovviamente, si era manifestata molta tensione e, dopo la gara, in conferenza stampa, il tecnico del Bari, Moreno Longo, ha parlato dell’accaduto. La procura federale ha aperto un fascicolo e l’11 marzo è arrivata la sentenza di primo grado. Vazquez, nel frattempo, sta recuperando da un infortunio al viso e potrà tornare in campo nell’ultima giornata di campionato.





