Trapani, Antonini: “Se non arriviamo ai playoff, doppie sedute fino al 30 giugno. Torrente…”

Valerio Antonini, presidente del Trapani, è tornato a parlare dopo la sconfitta per 2 – 1 contro la Cavese e lo ha fatto ai microfoni di TeleSud durante la trasmissione T-Zone. I granata, non stanno vivendo un periodo positivo: si trovano attualmente al tredicesimo posto in classifica a quota 32 punti, reduci da ben cinque sconfitte di fila.

“Se i giocatori non raggiungeranno i playoff, si faranno una doppia seduta di allenamento fino al 30 giugno, con esclusione del lunedì mattina – afferma il patron – . È nelle mie funzioni poterlo fare. Avevo promesso un premio promozione di 400mila euro, da aggiungere ai contratti che loro hanno. Ma questa scelta non è servita”.

Il presidente si è poi espresso sull’allenatore Torrente: “Non vuole dare le dimissioni. Non vuole andare via. Io vorrei un’assunzione di responsabilità da parte sua. Lui è convinto di vincere il derby di domenica con il Catania. Vediamo cosa succederà. Solo i giocatori possono tirarsi fuori da questa situazione”.





