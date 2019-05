Arezzo – Pisa, valida per l’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv a livello regionale. La partita era programmata in differita su Raisport, che però ha accolto la richiesta del prefetto di Arezzo Anna Palombi.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF DI SERIE C

Soltanto nella Regione Toscana, dunque, la partita sarà trasmessa su Raisport in diretta: il provvedimento è motivato dall’esigenza sostenuta dal prefetto di “evitare l’arrivo in questo capoluogo di un numero di tifosi ospiti superiore rispetto alla capienza del settore ad essi riservato”.

La richiesta è stata accolta dalla Rai per evitare “potenziali situazioni di criticità per l’ordine pubblico”. Nelle altre regioni invece il match sarà trasmesso come previsto in differita.

Queste le prescrizioni adottate, per la rilevanza dell’evento e l’elevato numero di spettatori sia della tifoseria locale che di quella ospite:

“-vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Pisa per tutti i settori entro le ore 19 del 28 maggio;

-numero massimo di 1.000 tagliandi da porre in vendita per la tifoseria ospite;

-impiego di un congruo numero di stewards.

Ultima, ma non meno importante, la richiesta della prefettura alla Rai della diretta televisiva in ambito regionale per evitare «potenziali situazioni di criticità per l’ordine pubblico» e, ieri, l’accoglimento della richiesta”.

