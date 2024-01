Primavera, il Palermo cerca riscatto: per la prima di ritorno c’è la Salernitana

Inizia il girone di ritorno di Primavera 2: il Palermo ospita la Salernitana per la 16a giornata del girone B, calcio d’inizio ore 14.30 al Pasqualino di Carini.

Il Palermo Primavera ha giocato un ottimo girone d’andata: i rosanero sono al momento settimi in classifica a un solo punto di distanza dal quinto posto che vale la qualificazione ai playoff. Ciò detto, è innegabile che i ragazzi di Di Benedetto stiano vivendo un periodo negativo con 4 sconfitte nelle ultime 6 partite giocate, una sola vittoria contro il Crotone ultimo in classifica e un pari.

Questa serie negativa non ha comunque rovinato il campionato del Palermo, che nelle giornate precedenti aveva compiuto un ottimo lavoro soprattutto se si pensa che l’obiettivo della squadra è quello di raggiungere una salvezza sicura. Passato il giro di boa, i rosa ritrovano la Salernitana, all’andata in Campania la partita era stata vinta dai rosanero con il risultato di 0 – 1 grazie alla rete di Bouah.

Non sarà una partita facile per diversi motivi: innanzitutto il Palermo non avrà in panchina Stefano Di Benedetto, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Cesena nello scorso turno. Inoltre, la Salernitana è in piena lotta per la salvezza e ha bisogno di punti, nell’ultimo periodo spesso i campani sono riusciti a conquistare almeno un punto per muovere la classifica e al momento sono a +1 dalla zona retrocessione.