Zaccardo: “Non sarebbe male con Palermo e Parma in Serie A. Tifo per Corini e Rinaudo”

“A Palermo ci sono due miei ex compagni di squadra come Corini e Rinaudo, tifo per loro“. Non si nasconde Cristian Zaccardo, ex Palermo e oggi operatore di mercato intervistato da Tuttomercatoweb.

L’ex difensore spiega che i rosanero “con la giusta continuità possono essere un outsider importante. Non sarebbe male se Palermo e Parma andassero in A l’anno prossimo”.

“A Parma c’è Pecchia con cui ho giocato. Ho diversi amici anche per via dei miei trascorsi in gialloblu”, conclude Zaccardo.