Ranieri: “La squadra si è opposta alle mie dimissioni, un gesto molto bello”

Il Cagliari sta vivendo un momento complicatissimo. I sardi occupano il penultimo posto in Serie A e sono reduci da quattro sconfitte di fila. Dopo l’ultimo k.o. contro la Lazio, Claudio Ranieri ha comunicato alla squadra le sue dimissioni ma i giocatori si sono opposti.

È lo stesso allenatore, intervenuto in conferenza stampa, a raccontare la storia: “Ho parlato alla squadra, serviva un elettroshock. Ho detto che mi sarei dimesso, ma la squadra si è opposta. Tutti avremo dovuto lottare, ed ho detto ‘va bene, lottiamo tutti per portare a termine questa missione’. Dopo tutto i ragazzi hanno chiesto di andare in ritiro”.

“È stato un gesto molto bello, perché dopo la partita ero veramente giù – continua – . I ragazzi danno tutto ma non riescono a far quadrare i conti. Mi hanno detto che insieme dobbiamo dare tutto e quindi mi sembra giusto essere al loro fianco e andare con loro contro tutto e contro tutti”.

